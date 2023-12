In letzter Zeit häufen sich Berichte in verschiedenen Medien, wonach "Putin Friedensgespräche will". Und die Ukraine sollte nach fast zwei Jahren zermürbenden Krieges den Rat ihrer westlichen Partner beherzigen (die ebenfalls müde sind und ihre Waffenvorräte aufgebraucht haben), die auf einen Dialog drängen. Das Erstaunlichste ist die Bandbreite der Medienkanäle, die diese Botschaft in unterschiedlichen Interpretationen wiedergeben - von Kreml-Bots (die darauf spezialisiert sind, die Kanäle aller mehr oder weniger populären Experten zu kommentieren) bis hin zur maßgeblichen New York Times. Sie alle sagen seltsamerweise unisono dasselbe - "wir müssen aufhören und versuchen zu verhandeln".

Was wollen Putin und sein Russland wirklich, an wen richten sich diese Botschaften, wird sich der gesunde Menschenverstand in der gegenwärtigen Situation durchsetzen, und wie könnte das Jahr 2024 für die Ukraine aussehen? Channel 24 hat versucht, das herauszufinden.

Welche Art von Frieden will Putin?

Beginnen wir mit der Hauptsache: Russland "spielt das Friedensspiel" und investiert immer mehr in seinen militärisch-industriellen Komplex und die Entwicklung neuer Waffen, wobei es die Erfahrungen der letzten 1,5 bis 2 Jahre Krieg berücksichtigt. Außerdem vertrauen Putin und sein Gefolge auf die Schwäche des Westens und seine Unfähigkeit, schnelle und entscheidende Entscheidungen zu treffen. Vor allem, wenn solche Entscheidungen zu menschlichen Verlusten führen, vor allem zu erheblichen Verlusten.

Putin wird nicht mit der Wimper zucken, sondern mit einem Lächeln im Gesicht mehrere gepanzerte und mechanisierte Divisionen auf dem Altar der russischen Welt opfern, wenn er sicher ist, dass zumindest einige tausend NATO-Soldaten sterben werden. Er glaubt, dass der Westen schon lange nicht mehr in der Lage ist, zu kämpfen, zu kämpfen bis zum Tod und zu kämpfen. Er glaubt auch, dass er sich zerquetschen lassen wird, wenn er wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. In die Enge getrieben und mit der Gefahr erheblicher Verluste durch militärische Operationen konfrontiert, wird der Westen wahrscheinlich einer Neuaufteilung Europas "im Namen des Friedens" zustimmen.

Doch für den Kreml scheint es keine Grenze zu geben, kein moralisches und ethisches "Stoppschild", keine Zahl von Opfern, die er nicht zu bringen bereit ist. Für Putin sind die Postulate "Frauen sind mehr wert als Männer" und "der Zweck heiligt die Mittel" der Ausgangspunkt für Entscheidungen.

Westliche Militäranalysten konnten das nicht nachvollziehen, aber sie haben auch die Ereignisse in der Ukraine mit völligem Unverständnis verfolgt. Dort setzten die Russen ebenso sinnlos Zehntausende von Menschenleben ein, um Bakhmut zu erobern oder das Industriegebiet von Avdiivka zu übernehmen. Aber das ist der "Hauptvorteil" der russischen Militärmaschinerie.

Warum müssen sich die NATO-Staaten jetzt auf einen Krieg vorbereiten?

Die "unendlichen Mobilisierungsressourcen" bieten also einen ziemlich großen Spielraum für die Planung. Aber das ist nicht alles, was man für einen neuen Feldzug braucht. Die moderne Kriegsführung (und Russland lernt das nicht mehr aus Büchern) erfordert eine ganze Menge moderner Ausrüstung (vor allem Drohnen) und Munition. Es ist nicht schwer zu errechnen, wie schnell Russland sein militärisches und technisches Potenzial wiederherstellen kann, um eine Bedrohung nicht für die Ukraine, sondern für die NATO darzustellen.

Und für die Skeptiker, die genug Argumente für das Bündnis haben, sei auf einige Punkte hingewiesen:

Die russische Armee kämpft bereits in der Ukraine und sammelt unschätzbare Erfahrungen in realen Gefechten, nicht in Übungen und Simulationen. Die Truppen der NATO-Mitgliedstaaten haben dagegen noch nie wirklich gekämpft.

Es ist davon auszugehen, dass Moskau mit seinem ausgedehnten Agentennetz, seinem Einfluss auf zahlreiche parlamentarische Parteien in den NATO-Mitgliedstaaten und einer Reihe von "Freunden" unter den Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten versuchen wird, den künftigen Konflikt zu lokalisieren, ihn nicht mit dem gesamten NATO-Block eskalieren zu lassen, sondern aufgrund der Spaltung unter den Mitgliedern mit einzelnen Ländern vor Ort zu "arbeiten".

Der Kreml wird nur wenige Jahre brauchen, um das durch die Verluste der russischen Streitkräfte in der Ukraine reduzierte militärische Potenzial (Panzerung, Luftabwehr, elektronische Kampfführung und elektronische Kampfführungssysteme, Marschflugkörper und ballistische Raketen sowie die gesamte Palette der UAVs) wiederherzustellen.

In einem kürzlich erschienenen Bericht der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, in dem die oben genannten Fakten berücksichtigt wurden, wird die Wahrscheinlichkeit einer Konfrontation zwischen Russland und der NATO auf 6-10 Jahre geschätzt. Doch es gibt auch ein schlimmeres Szenario, wie der Leiter des polnischen Büros für nationale Sicherheit, Jacek Siewera, berichtet. Er warnte, der Westen solle sich auf ein weniger optimistisches Szenario vorbereiten und auf eine Konfrontation mit Russland in drei Jahren gefasst sein.

Putin hat die NATO immer als zu schwach für eine echte Konfrontation angesehen. Und wenn er sich geirrt hat, dann war das nicht allzu falsch.

Was wird passieren, wenn der Westen die Unterstützung für die Ukraine einstellt?

Ein hypothetisches "Worst-Case-Szenario" für die Entwicklung der Ereignisse in der Ukraine (für den Fall, dass die westliche Unterstützung ausläuft und die Ukraine aufgrund von Munitionsmangel gezwungen ist, einen Waffenstillstand einzuleiten) würde zu einer ähnlichen Situation wie bei der ATO im Donbass 2014-2021 führen. Diese Situation wird es den Russen ermöglichen, ihren militärisch-industriellen Komplex neu auszurichten, um ihre Kampffähigkeiten wiederherzustellen.

Der Rückgang der westlichen Unterstützung wird auch zu einer Schwächung der Maßnahmen zur Kontrolle der bereits bestehenden Sanktionen führen. Es hat sich gezeigt, dass es nicht ausreicht, Sanktionen zu verhängen, da die Russen schnell gelernt haben, sie zu umgehen. Es ist notwendig, sie ständig zu ändern und so genannte "sekundäre Sanktionen" einzuführen, um ihre Umgehung zu erschweren oder unmöglich zu machen.

Bitte beachten Sie! Dies ist bereits nach der Verhängung der Sanktionen im Jahr 2014 geschehen und geschieht gerade jetzt - die "Parallelimporte", wie sie von der russischen Staatsführung genannt werden, florieren.



Nehmen Sie zum Beispiel die Veränderungen in den Volkswirtschaften der zentralasiatischen Staaten, wo der Handel mit westlichen Ländern (vor allem Deutschland) in kurzer Zeit um das Zehnfache oder sogar Hundertfache gestiegen ist.

Wie geht es weiter in unserem "Worst-Case-Szenario"?

Unterschiedliche Einschätzungen des Ausmaßes der von Russland ausgehenden Bedrohung sowie ein inkonsequentes Vorgehen könnten zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Nachbarn Russlands und dem Rest des Bündnisses führen. Zunächst einmal geht es um die Beziehungen der baltischen Staaten und Polens zum "alten" Europa, das zu glauben scheint, dass die Probleme sie nicht betreffen.

Da sich ihre Wahrnehmung der Bedrohung deutlich zu unterscheiden beginnt, werden die vorübergehende Flaute und die Verschiebung der Prioritäten den Willen des Westens schwächen und ein noch größeres Zeitfenster für China schaffen, das versuchen wird, die Abhängigkeit des Kremls durch technologische Unterstützung für Russlands militärische Fähigkeiten zu erhöhen.

Was will China und warum ist es den USA nicht gelungen, Peking zu überzeugen?

Schon heute ist der Kreml gezwungen, Energie und Rohstoffe mit erheblichen Preisnachlässen an China zu verkaufen. Da er sich außerdem weigert, der von Peking vorgeschlagenen gemeinsamen Produktion und dem Verkauf von Energieressourcen zuzustimmen, ist er gezwungen, die Kosten für den Bau neuer Pipelines in vollem Umfang selbst zu tragen.

Gleichzeitig hat China praktisch ein Monopol auf die Lieferung von Elektronik, Autos und vielen anderen Produkten nach Russland erlangt.

Alle gegen Peking verhängten Sanktionen bei der Lieferung von Halbleitertechnologien und Lizenzen werden in diesem Szenario abgebaut, und die Verwandlung Russlands in Chinas "Schoßhündchen" wird die ohnehin wackelige Einigkeit des Westens untergraben und die Ressourcen der USA verschwenden.

In der Zwischenzeit will und wird China Russland nicht "aufgeben", da es erkannt hat, dass dies der ursprüngliche Plan der USA war - Moskau gegen Peking aufzubringen. Heute scheint dies bereits ein "Plan aus der Vergangenheit" zu sein.

Jetzt wagt es Washington nicht mehr, Russland zerfallen und fallen zu lassen. Und nach der möglichen Präsidentschaft von Donald Trump und der Wiederaufnahme seiner MAGA-Strategie (die sich schon jetzt in den Argumenten der Republikaner im Kongress zeigt), klingt diese Politik seltsamerweise im Einklang mit der radikalen Linken.

Es ist offensichtlich, dass beide Gruppen Sympathien für Russland und isolationistische Tendenzen teilen. Trump erklärt ständig, dass er "so schnell wie möglich einen Waffenstillstand herbeiführen" werde. Es ist klar, dass dies nicht zu den Bedingungen der Ukraine geschehen wird.

Wird der Krieg eingefroren und unter welchen Bedingungen?

Wir gehen davon aus, dass der Konflikt im Jahr 2024 eingefroren wird, obwohl die Russen immer noch davon ausgehen, die Ukraine 2025 zu besiegen. Der Sanktionsdruck, den sie umgehen, und der Zustand des russischen Finanzsystems (das immer noch genügend Mittel aus dem Energie- und Rohstoffhandel erhält) erlauben es dem Kreml, den Krieg mit Hilfe chinesischer Kredite und militärischer Unterstützung aus dem Iran und Nordkorea fortzusetzen.

Die Russen sind bereit, noch ein paar Jahre lang ärmer zu werden, aber der Staatsapparat arbeitet weiter und das Land produziert Getreide und Kartoffeln. Die Welt ist auch nicht bereit, auf russisches Öl und Gas zu verzichten, so dass es zumindest einige Deviseneinnahmen gibt.

Sie werden etwas zu essen haben, etwas zum Fahren und etwas zum Anziehen. So sind sie es gewohnt, zu überleben, sich mit dem zu begnügen, was sie haben, und auf ihren Fernsehbildschirmen von der "unvermeidlichen strahlenden Zukunft" zu träumen. Darüber hinaus wird der beschriebene Waffenstillstand von der russischen Bevölkerung als Sieg empfunden und die Massen davon überzeugen, dass sie "auf dem richtigen Weg" sind und dass sie "weitere Opfer für die russische Welt bringen" sollten.

Konkrete Zahlen. Was die "Mathematik des Krieges" zeigt:

Einigen Berichten zufolge wird Russland in diesem Jahr insgesamt etwa 2.000 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge an die Front liefern (darunter etwa 600 Panzer und etwa die gleiche Anzahl gepanzerter Fahrzeuge verschiedener Typen sowie etwa 800 Einheiten anderer Ausrüstungsgegenstände, wie z.B. selbstfahrende Artillerie).

Während der viermonatigen Gegenoffensive verloren die Russen etwa 3.700 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, andere Arten von militärischem Gerät nicht mitgerechnet. Russland produziert also weniger gepanzerte Fahrzeuge als es verliert. Aber diese Situation ist durch die Intensität der Kämpfe entstanden. Deshalb wollen sie eine Pause einlegen und "um Friedensgespräche bitten".

Wir gehen davon aus, dass die Russen in der Lage sein werden, einen "Waffenstillstand und Friedensgespräche" zu erzwingen. Die russischen militärisch-industriellen Komplexe, die derartige Ausrüstungen herstellen, werden in der Lage sein, all ihre Anstrengungen darauf zu richten, ihr Potenzial wiederherzustellen. Ihre Produktivität liegt zwischen 1.000 und 1.500 Einheiten pro Jahr. Eine einfache Berechnung ergibt eine Zahl von 3.000 bis 4.500 Fahrzeugen in 3 Jahren!

Die Produktion von Raketen könnte mehr als 100 Stück pro Monat erreichen, d.h. mehr als 3.600 in drei Jahren, und die Zahl der Shahed- und Lancet-Drohnen dürfte noch höher sein, da die iranische Konstruktion viel einfacher ist und in Massenproduktion hergestellt werden kann.

Es ist klar, dass die Russen ihre Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung auf der Grundlage neuer Erfahrungen weiterentwickeln werden.

Und schließlich werden sie weiterhin systematisch Rekruten rekrutieren, wie sie es jetzt schon tun.

In den nächsten 1-2 Jahren werden die fanatischen jungen Männer der sogenannten "Generation Z" das Wehrpflichtalter erreichen. Geboren und aufgewachsen in Putins Zeit, haben sie den Glauben an die "russische Welt" mit der Muttermilch aufgesogen und einen kontinuierlichen Strom von Propaganda, der rund um die Uhr aus allen Medien strömt. Und wenn ihnen im Namen "wahrer Bindungswerte" ein großer Sieg über den "verfallenden Westen" in Aussicht gestellt wird, werden sie zweifelsohne für die Ziele des immer hungrigen Imperiums in den Tod gehen. Schließlich sind sie von klein auf dazu erzogen worden, ihren Führer zu verehren und die ganze Welt zu hassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Russland in drei Jahren über ein viel besseres militärisches Potenzial verfügen wird, das es viel effektiver einsetzen kann als im Falle der Ukraine. Dieses Mal wird der Kreml alle Fehler und verpassten Gelegenheiten im Krieg mit der Ukraine berücksichtigen, als die russische Armee in den ersten Monaten der Feindseligkeiten die "Blüte ihrer Armee" verlor. Und seitdem hat sie nichts anderes getan, als ihre Verluste zu kompensieren. Das gelingt ihr schlecht, aber diese Armee befindet sich bereits im Kriegsmodus.

Wie viel Personal und Zeit würde Russland benötigen, um NATO-Länder anzugreifen?

Kehren wir nun zur NATO zurück und berechnen wir, wie viel Personal und Ausrüstung erforderlich wären, um beispielsweise die baltischen Staaten, die unter diesem Gesichtspunkt verwundbarste Region des Bündnisses, zu bedrohen.

Wenn eine militärische Gruppierung von etwa 150.000 bis 200.000 Soldaten, 1.000 bis 1.200 Panzern und etwa 2.500 gepanzerten Fahrzeugen an den Grenzen zu den baltischen Staaten konzentriert würde (ein Potenzial, das in drei Jahren oder weniger durchaus realisierbar ist), wäre die Länge der Grenzen viel kürzer als im Falle der Ukraine und die Anzahl der Soldaten Da die Länge der Grenzen viel kürzer wäre als im Falle der Ukraine und die Anzahl der Truppen und des militärischen Personals vergleichbar wäre, und unter der Annahme (mit hoher Wahrscheinlichkeit), dass es dem Kreml gelingen wird, Weißrussland dieses Mal von der Notwendigkeit eines aktiven Vorgehens zu "überzeugen", könnte eine solche Entwicklung sehr dramatisch sein und traurige Folgen für die baltischen Staaten haben.

Die Diskussionen über die Verteidigung der baltischen Staaten laufen seit vielen Jahren, aber die NATO hat es "nicht eilig", konkrete Pläne auszuarbeiten und umzusetzen, da sie "Konfrontationen und Provokationen durch den Kreml" befürchtet. Die Verteidigungsstrategie in dieser Region wurde vor allem auf dem diesjährigen NATO-Gipfel in Vilnius diskutiert.

Doch bisher hat Washingtons Politik der schrittweisen militärischen Unterstützung der Ukraine und der ebenso schrittweisen Eskalation dem Kreml zu verstehen gegeben, dass ein groß angelegter konventioneller Konflikt ohne Atomwaffen durchaus möglich ist.

Vor allem, wenn die erste Phase eines solchen Konflikts vage ist (Unruhen in der russischsprachigen Region Narva (Estland) oder Proteste in Ostlettland im Zusammenhang mit dem "Druck auf die russische Sprache").

Der Kreml hat wiederholt bewiesen, dass er in der Lage ist, hybride Operationen zu organisieren. Nach anderthalb Dutzend Sanktionspaketen wird es nicht möglich sein, neue Sanktionen zu verhängen, und der Westen muss sich auf eine physische Konfrontation einstellen.

Gleichzeitig werden die Russen versuchen, den Krieg in der Ukraine in den Grenzen einer "geringeren Intensität" zu kontrollieren, was ihnen zwischen 2014 und 2022 gut gelungen ist. Ohne eine normale Versorgung mit gepanzerten Fahrzeugen, Raketen, Flugzeugen und Munition wird die Ukraine nicht in der Lage sein, erfolgreiche Offensivoperationen durchzuführen. Weitere finanzielle Unterstützung durch die EU wird den Westen ermüden und sein Interesse an der Herstellung eines neuen Kräftegleichgewichts in der Region wecken.

Und genau so sehen es Putin und sein Gefolge. In dieser Situation wird ihn nichts davon abhalten, Europa neue Bedingungen aufzuerlegen. Aber versteht der Westen das, und ist er bereit, das Risiko einzugehen? Schließlich gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Russen ihr Potenzial erst in 6 bis 10 Jahren wiedererlangen werden (wie einige Analysten berechnet haben). Die NATO sollte bereits 3 Jahre nach dem "Waffenstillstand in der Ukraine" bereit sein, Russland abzuschrecken.

Warum ist es so wichtig, dass der Westen die Ukraine jetzt unterstützt?

Die ukrainischen Streitkräfte verfügen auch nach dem Winter über ein erhebliches Potenzial für Offensivoperationen, sofern sie ausreichend mit Artillerie und anderer Munition versorgt werden. Das obige Szenario ist kein "dystopisches Bild", sondern eine pragmatische Darstellung, warum es entscheidend ist, der Ukraine jetzt zu helfen. Denn die Alternative wäre ein noch höherer Preis!

Die Vereinigten Staaten haben kein Szenario für den Zusammenbruch und die Niederlage Russlands. Washington versucht weiterhin, "Russland nicht in die Knie zu zwingen", sondern den Prozess so zu lösen, dass er nicht zum Zerfall des Landes führt, und die Bedingungen für seine militärische Schwächung zu schaffen, was leider derzeit unmöglich erscheint. Denn Russland und sein "tief verwurzeltes Volk" werden im Namen der imperialen Ambitionen alle "Härten" in Kauf nehmen.

Es mag seltsam klingen, aber die Amerikaner haben die Möglichkeit, ihren existenziellen Feind durch die Hand eines anderen Staates zu vernichten, und zwar für einen kleinen Teil ihres Verteidigungshaushalts, während sie gleichzeitig Geld mit Aufträgen für ihren militärisch-industriellen Komplex verdienen. Das sieht nach einem geopolitischen Jackpot aus. Aber es scheint, dass die Republikaner, die seit Jahrzehnten davon träumen, diesen Plan nicht in die Tat umsetzen werden.

Wenn die Ukraine aufgegeben wird, ist es gut möglich, dass der Kreml Ressourcen in der Nähe der NATO-Grenzen anhäuft, was das Bündnis vor ein viel akuteres Problem stellen wird. Und dann werden die US-Marines Estland, Lettland und Litauen verteidigen müssen, mit der realen Aussicht auf den Verlust ihrer Gesundheit und ihres Lebens. Und wenn die US-Regierung eine solche Entscheidung nicht trifft, wird das Konzept der NATO Geschichte bleiben.

Deshalb sollte die Frage, die sich die Politiker auf dem Capitol Hill jetzt stellen, nicht lauten: "Sollen wir die Ukraine weiter unterstützen?", sondern vielmehr: "Sollen wir die Strategie zur Aufrechterhaltung der globalen Ordnung fortsetzen?" Denn ein Verzicht auf die Ukraine würde das Ende der Ordnung, wie wir sie kennen, bedeuten!